Гостиницу «Сталагмит» рядом с Кунгурской ледяной пещерой выставили на продажу

Гостиница принадлежит ООО «Сталагмит» предпринимателя Сергея Смирнова. Компания также владела бывшим оператором Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит Экскурс». Напомним, что пещеру закрыли для экскурсий в 2025 году после проверки минприроды, которое обнаружило незаконную скважину на территории объекта. В январе этого года приостановил работу и гостиничный комплекс.