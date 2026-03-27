Гостиницу «Сталагмит» рядом с Кунгурской ледяной пещерой выставили на продажу

Крупный туристический комплекс в Прикамье оценили в 237 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Гостиничный комплекс «Сталагмит», расположенный вблизи Кунгурской ледяной пещеры в Пермском крае, продается за 237 млн рублей, следует из информации на популярном сайте бесплатных объявлений.

Отель находится у подножия горы. Объект включает здание площадью 4 090 кв. м на 105 номеров различной категории. Комплекс включает в себя косметологические и массажные кабинеты, тренажерный зал, элементы аквапарка, душевые с раздевалками, столовую клуб и баню сауну.

Гостиница принадлежит ООО «Сталагмит» предпринимателя Сергея Смирнова. Компания также владела бывшим оператором Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит Экскурс». Напомним, что пещеру закрыли для экскурсий в 2025 году после проверки минприроды, которое обнаружило незаконную скважину на территории объекта. В январе этого года приостановил работу и гостиничный комплекс.