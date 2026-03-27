В Свердловской области закрыли последнюю ледовую переправу

В Свердловской области в Гагаринском закрыли последнюю ледовую переправу через реку Сосьва. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. На 27 марта уровень воды в реках области остается на безопасных значениях, однако, за последние сутки река Ница поднялась на 32 сантиметра.