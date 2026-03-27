Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Красноярского края напомнили про налоговый вычет на долгосрочные сбережения

Налогоплательщикам напомнили про возможность вернуть часть средств, внесенных по договорам долгосрочных сбережений.

Налогоплательщикам напомнили про возможность вернуть часть средств, внесенных по договорам долгосрочных сбережений.

Льгота доступна тем, кто формирует накопления в негосударственных пенсионных фондах, а также на индивидуальных инвестиционных счетах, открытых с 1 января 2024 года, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на управление ФНС.

Вычет распространяется на деньги, которые гражданин внес в течение года. Договор можно заключить в свою пользу или в пользу членов семьи и близких родственников. С 2025 года действует новое условие: с момента заключения договора до обращения за выплатами должно пройти не менее 10 лет. Для 2024 года переходный период составляет 5 лет.

В течение срока действия договора у налогоплательщика может быть не более двух других подобных договоров. Исключение — закрытие одного из них с переводом средств в другой фонд.

Получить вычет можно двумя способами: через налоговую по окончании года или через работодателя до его окончания. Для этого потребуется декларация 3-НДФЛ и справка о взносах, которую выдает негосударственный пенсионный фонд. Если фонд сам передал сведения в налоговую, действует упрощенный порядок.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.