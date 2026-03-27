Жителям Красноярского края напомнили про налоговый вычет на долгосрочные сбережения

Налогоплательщикам напомнили про возможность вернуть часть средств, внесенных по договорам долгосрочных сбережений.
Льгота доступна тем, кто формирует накопления в негосударственных пенсионных фондах, а также на индивидуальных инвестиционных счетах, открытых с 1 января 2024 года, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на управление ФНС.
Вычет распространяется на деньги, которые гражданин внес в течение года. Договор можно заключить в свою пользу или в пользу членов семьи и близких родственников. С 2025 года действует новое условие: с момента заключения договора до обращения за выплатами должно пройти не менее 10 лет. Для 2024 года переходный период составляет 5 лет.
В течение срока действия договора у налогоплательщика может быть не более двух других подобных договоров. Исключение — закрытие одного из них с переводом средств в другой фонд.
Получить вычет можно двумя способами: через налоговую по окончании года или через работодателя до его окончания. Для этого потребуется декларация 3-НДФЛ и справка о взносах, которую выдает негосударственный пенсионный фонд. Если фонд сам передал сведения в налоговую, действует упрощенный порядок.
