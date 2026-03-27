Создан метод расчета плотности и влажности дорожных материалов

«Результаты показали, что существует оптимальная пропорция, при которой для смеси будет наблюдаться максимальная плотность. Такой эффект достигается, при содержании от 40% до 50% аргиллита. Объясняется это тем, что мелкие частицы глины заполняют собой пустоты между более крупными частицами песчаника. Получается плотная, однородная масса», — рассказала доцент кафедры «Строительное производство и геотехника» ПНИПУ Евгения Акбулякова.