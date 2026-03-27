Создан метод расчета плотности и влажности дорожных материалов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Cпециалисты Пермского Политеха (ПНИПУ) и Санкт-Петербургского горного университета разработали метод расчета оптимальной плотности и влажности дорожных стройматериалов. Методика позволяет эффективно использовать местные грунты при прокладке автотрасс и экономить привозные материалы, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые Пермского политеха совместно с коллегами из Горного университета разработали метод расчета максимальной плотности и оптимальной влажности для смесей песчаников и аргиллитов. Это позволяет формировать на месте стабильную уплотненную смесь с заданными свойствами, пригодную для строительства дорог», — отметили в пресс-службе.
Аргиллитами называются твердые камнеобразные породы, образовавшиеся из глины. Строители дорог стремятся максимально использовать местные грунты, но обычно в чистом виде они не годятся для дорожных оснований, и их часто смешивают с привозным цементом, известью и т.д.
Ученые испытали серию образцов, в которых песчаник и аргиллит смешивались в разных пропорциях. Каждую смесь уплотняли по стандартной методике ГОСТ 22733, которая имитирует процесс трамбовки грунта в реальных условиях — например, при строительстве насыпи или дорожного полотна. В ходе испытаний замеряли ключевые показатели — оптимальную влажность и максимальную плотность.
«Результаты показали, что существует оптимальная пропорция, при которой для смеси будет наблюдаться максимальная плотность. Такой эффект достигается, при содержании от 40% до 50% аргиллита. Объясняется это тем, что мелкие частицы глины заполняют собой пустоты между более крупными частицами песчаника. Получается плотная, однородная масса», — рассказала доцент кафедры «Строительное производство и геотехника» ПНИПУ Евгения Акбулякова.
Точность прогноза плотности превышает 99%. По предварительным расчетам, для крупного инфраструктурного проекта дороги протяженностью 50 км строители смогут сэкономить на транспортных расходах за счет меньшего подвоза щебня и других материалов около 300−400 млн рублей. Результаты опубликованы в журнале Soil Mechanics and Foundation Engineering.