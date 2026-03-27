Глава нижегородского Главного управления МВД просит доплат для полиции

Ситуация с кадрами в региональной полиции остается напряженной: с 2016 года дефицит сотрудников вырос с 7% до 29%. Вакантной остается каждая вторая должность в ППС и каждая третья — в уголовном розыске и среди участковых. Несмотря на работу открытого в 2025 году рекрутингового центра, из 200 кандидатов трудоустроиться смогли лишь 10 человек — остальных не устроило денежное довольствие или состояние здоровья.