Глава нижегородского Главного управления МВД просит доплат для полиции

Начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Арсентьев предложил расширить перечень сотрудников, получающих региональные надбавки к зарплате. Об этом он заявил в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания по итогам 2025 года. По словам генерал-лейтенанта, из-за серьезного некомплекта к охране общественного порядка сейчас приходится привлекать практически все подразделения ведомства, поэтому доплаты должны охватывать более широкий круг специалистов.
Ситуация с кадрами в региональной полиции остается напряженной: с 2016 года дефицит сотрудников вырос с 7% до 29%. Вакантной остается каждая вторая должность в ППС и каждая третья — в уголовном розыске и среди участковых. Несмотря на работу открытого в 2025 году рекрутингового центра, из 200 кандидатов трудоустроиться смогли лишь 10 человек — остальных не устроило денежное довольствие или состояние здоровья.
Губернатор Глеб Никитин в ответ на обращение отметил, что правительство продолжит поддержку системы, в том числе через ремонт опорных пунктов полиции. Однако глава региона подчеркнул, что вопрос системного повышения зарплат необходимо ставить перед Государственной Думой, так как текущий кадровый голод может стать серьезной угрозой безопасности. На региональные выплаты силовикам в бюджете области на 2026 год уже заложено 416 млн рублей.
