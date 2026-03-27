Могут и побить! Сценарист КВН Плиев назвал темы-табу для шуток со сцены

Если в обществе запрещают шутки, то оно — больно? За какие анекдоты можно «схлопотать в бубен»?
Обо всём об этом, а также о том, где грань между шуткой и оскорблением, как не скатиться в «физиологичный юмор» и почему команды КВН из кавказских городов чаще многих других гремят на всю страну, Rostov.aif.ru поговорил со Сосланом Плиевым — писателем, сценаристом, автором разлетевшихся по сети шуток для КВН, а ещё многодетным отцом и до ужаса влюблённым в свою малую родину человеком.
«Не ношу спортивныые костюмы».
Светлана Федоревская, Rostov.aif.ru: можно ли шутить о политике? Кажется, нужно иметь определённую смелость?
Сослан Плиев: Дело совсем не в этом. Есть хорошие юмористические номера на тему международных взаимоотношений, они актуальны на протяжении многих лет. Но это, скорее, связано с историческим, социально-культурным аспектом. Если же говорить об играх КВН, которые транслируют на федеральном канале, то это запись. И то, над чем смеялись ещё две недели назад, при нынешнем ритме жизни и информационном потоке уже наверняка потеряло актуальность. А вообще шутка должна быть такой, чтобы автор не боялся нести за неё ответственность.
— Где эта грань, внутренний ориентир: что хорошо, а что плохо?
— Воспитание, семья. Например, в мои юношеские годы у нас на Кавказе в моде были спортивные костюмы. Их было трудно достать, это был показатель высокого статуса, влияния. Но моя мама Таисия Александровна, которая тогда работала в государственном учреждении, всегда говорила посетителям, что такие наряды — для спортзала. Что важна уместность.
— Но вы сами сейчас сидите в спортивной кофте! И даже на сцену так можете выйти. Любите спортивный стиль?
— Именно: стиль. Но это не костюмы. То — действительно одежда для определённого рода занятий. Важно адекватно оценивать и себя, и окружающую обстановку.
«Зачем вы её убили».
— Ваш юмористический спектакль довольно грустный — в финале. Одна из зрительниц даже спросила: «Зачем вы её убили». Речь шла о большой лохматой собаке, которая, умирая, успевает лизнуть лицо сбившего её водителя. Джуля — так звали дворовую любимицу — знала своего палача ещё мальчишкой… И всё-таки, зачем?
— Да не убивал я! Это же художественное произведение. Девушка тогда мне возражала, мол, убили — по сюжету. А можно же было изменить финал? Но все истории основаны на реальных событиях. Это такой жанр — комедия наблюдения.
— Всегда за всеми наблюдаете? А за ростовчанами?
— Я седьмой раз в Ростове, но всё время проездом. Могу сказать, это очень вкусный город! Мне вообще нравятся города, которые стоят на реках. Они цветут! Люди у вас добрые, отзывчивые. В других местах отношение к артисту более деловое, сдержанное. Здесь же мне ещё утром позвонили из учреждения, где мы даём спектакль: женщина, которая меня вовсе не знает, искренне спросила, не нужно ли нам чего. И так во всём.
— И в аплодисментах? Артисты, гастролирующие по южным городам, бывает, даже сетуют, что бурная реакция публики сбивает с мысли. Правда мешает?
— Да, иногда мешает (разговор идёт в полушутливых тонах, в гримёрке за пару часов до выступления. — Ред.). Зритель в каждом городе разный, и это замечательно! А самый сдержанный, пожалуй, в Новосибирске. Если говорить о Владикавказе, мы привыкли жить без спешки. В Ростове люди всё время куда-то торопятся…
— Но вы сами утром только приехали, а вечером уже обратно. Много ездите по стране с гастролями. Нравится такой график?
— Мне — нет! Но что поделать. Мы бы хотели, чтоб как можно больше жителей страны знали о Северной Осетии. А то иногда даже про визы спрашивают, нужно ли оформлять, чтоб приехать.
— А что скажете о происхождении названия реки Дон?
— Сышал о такой теории. Дон — на осетинском языке это слово означает вода. Мало ли, как было на самом деле. На этих территориях жили скифы, сарматы, аланы, наверняка что-то смешалось. Но давайте не будем! А то получится, что и «Лон-дон» — длинная река. Культура русского народа, кавказвких народов настолько богата, что нам не нужно ничего выдумывать.
— Вы ко всему относитесь с иронией?
— Главное — с самоиронией! Это помогает не «зазвездиться». Вы знаете, сколько моих шуток и текстов разлетелось по Сети? Мне говорят: украли! Да на здоровье, я придумаю ещё!
Смерть, болезнь, религия.
— Вы — многодетный отец.
— Так вышло. Это что, повод для гордости? Старшая дочь Дана уже работает, — в филиале Мариинского театра, она творческий человек, хорошо рисует. Средняя дочь Алиса хочет стать социологом. И сын Давид, он в девятом классе.
— Дети могут подшутить над папой? Или супруга?
— Моя жена Сима шутит ещё лучше меня! Я отношусь нормально, даже даю домочадцам «спустить пар». Вообще неправильно наказывать за шутки. Когда такое начинается — в самых больших масштабах — это говорит, что общество больно.
— А новое поколение, которое называют зумерами — не болезнь общества?
— Их тоже нельзя всех под одну гребёнку. Иногда кажется: потерянное поколение. Но всё очень индивидуально: есть грамотные, начитанные, талантливые ребята.
— Вы судите по командам КВН?
— Но согласитесь: это своего рода социальный срез. И шутят они о том, что их больше всего волнует. Никакой цензуры нет. Но я им говорю: представьте, что в зале сидит ваша мама, ваша сестра, близкий друг. Главное в юморе — не обидить, не оскорбить. У «кавээнщиков» есть принципы: не шутить о смерти, о религии, о болезнях.
— Почему кавказские команды шутят смешнее? Или так кажется?
— Это, во-первых, открытость, юмор южных народов. Но в большей степени то, что команды представляют маленькие города. Для ребят это социальный трамплин, они все силы вкладывают в КВН. Молодёжь в более крупных городах может заниматься чем-то ещё и состояться в других сферах.
— А шутки «ниже пояса»? Даже юмористические программы на ТВ сейчас стали вроде бы более сдержанными?
— Назовём это «физиологичным юмором». Дело не в каком-то особом запросе общества. Просто артисты 20 лет назад были на 20 лет моложе, их волновали другие проблемы. Например, известный комик Гарик Мартиросян, с которым мы в хороших деловых отношениях, как-то признался, что не хотел бы отпускать со сцены такого рода шутки, когда в зале присутствует его дочь.
— Любимый анекдот у вас есть?
— У меня их тысячи. Юмор очень ситуативен, и главное не знать много анекдотов, а уметь шутить здесь и сейчас. Нет плохого и хорошго юмора. Один из чемпионов по шахматам рассказывал, что утром решает сложные задачи, а вечером смотрит «тупые комедии». Бойцы СВО в окопах включают фоном всем известные юмористические передачи. Ваш блогер Николай Василенко, который сейчас стал так популяен, прославился в моменте — потому что его контент никому не вредит, а наоборот, облегчает жизнь. Разве не в этом наша главная задача?