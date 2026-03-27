Мошенники обманывают воронежцев, требуя у них плату за парковку у ЗАГСа

В Воронеже активизировались мошенники, незаконно берущие плату за парковку свадебных кортежей у городского Дворца бракосочетания на площади Ленина. Об этом местных жителей предупредили в региональном управлении ЗАГС в четверг, 26 марта.
Лица, занимающиеся сбором средств, не являются сотрудниками учреждения. Аферисты незаконно устанавливают ограждение, организуют парковочное пространство и собирают за услугу деньги. В случае вымогательства платы за парковку воронежцев призывают обращаться в полицию.
Сотрудники ЗАГС также напомнили, что стоимость парковки транспорта в центре города, в том числе возле Дворца бракосочетания, составляет 40 рублей в час. Оплатить её можно в специализированном паркомате или в приложении «Горпарковки». При этом в выходные дни парковаться можно бесплатно.