По 77,5 тыс. рублей получили за беременность и роды волгоградские студентки

В Волгоградской области в текущем году пособие в размере 77 тысяч 574 рублей выплачивают студенткам по беременности и родам. В Соцфонде уточнили, что такая выплата установлена в регионе на 2026 год. Пособие выплачивается сразу за весь период отпуска.

Зависит размер пособия от продолжительности отпуска по беременности и родам и региона проживания. Рассчитывается сумма на основе прожиточного минимума.

В Волгоградской области выплату по беременности и родам получают студентки очной формы обучения вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций. Форма обучения — бюджетная или платная — не важна.

При этом не поясняется, сколько студенток уже воспользовались этой новой мерой поддержки в Волгоградской области.

Фото из архива V102.RU.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!