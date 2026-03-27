Путин рассказал, из чего складывается уникальность России

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что уникальность России складывается из самобытности и единства живущих в ней народов.
«Подчеркну. Уникальность России складывается из самобытности и единства живущих в ней народов, из уважения к своеобразию и неповторимости множества культур, которые взаимно обогащают и дополняют друг друга», — сказал глава государства в ходе открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте.
Путин выразил уверенность в том, что в обновленном театре «эта благородная миссия» получит достойное продолжение, будет способствовать знакомству граждан с азербайджанской культурой.