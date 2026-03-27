В Нижегородской области смертность от рака достигла исторического минимума

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 марта, ФедералПресс. В Нижегородской области, несмотря на значительный рост числа госпитализаций, до 55 тысяч пациентов, летальность составила всего 0,08%. Это самый низкий показатель за всю историю учреждения. Об этом стало известно по итогам работы Нижегородского института клинической онкологии (НИИКО НОКОД) за 2025 год.

«Мы последовательно выстраиваем систему, в центре которой — пациент. Нам удалось увеличить объемы помощи, повысить ее доступность и при этом сделать лечение более эффективным и безопасным», — подчеркнул главный внештатный специалист-онколог областного минздрава, директор НИИКО НОКОД Сергей Гамаюнов.

Позитивных показателей удалось достичь за счет нескольких причин, отметили в минздраве региона. Одна из них — внедрение персонализированной медицины и ИТ-решений. Это позволило повысить точность диагностики и эффективность лечения. Так, в прошлом году свыше 16 тысяч консультаций по системе «врач — врач» дали возможность пациентам получать квалифицированные рекомендации дистанционно.

Кроме того, институт сократил количество койко-дней почти на 3 тысячи, ускорив оборачиваемость коек и увеличив пропускную способность без потери качества.

Сыграло свою роль и то, что в учреждени открылся центр персонализированной медицины (ДНК-анализ опухолей), развивается кардиоонкология и расширена система диспансерного наблюдения (охват — 19 тысяч случаев).

Фото: ФедералПресс / Дмитрий Шевалдин.