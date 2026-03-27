В Нижегородской области смертность от рака достигла исторического минимума

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 марта, ФедералПресс. В Нижегородской области, несмотря на значительный рост числа госпитализаций, до 55 тысяч пациентов, летальность составила всего 0,08%. Это самый низкий показатель за всю историю учреждения. Об этом стало известно по итогам работы Нижегородского института клинической онкологии (НИИКО НОКОД) за 2025 год.