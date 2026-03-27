О кризисе демографии наглядно: Количество учеников в Молдове сократилось вдвое

Количество учеников в Молдове за последние 25 лет сократилось на 47% — с 631 тыс. до 335 тыс. Об этом говорится в исследовании Института публичных политик (IPP).
В сельской местности снижение составило 61%, в городах — 27%. Сохраняется и дефицит педагогов, особенно в сёлах, где учителя часто ведут несколько предметов, передаёт IPN.
Прогнозы показывают, что к 2040 году число учеников может сократиться ещё на 30%.
