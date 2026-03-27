Актеру Никите Джигурде исполнилось 65 лет

Один из последних скандалов с участием Джигурды разразился в начале 2024 года, когда в сети якобы случайно появилось его интимное видео с Анастасией Волочковой. Балерина обвинила его в предательстве и пиаре за ее счет, но артист эти обвинения опроверг, заверив, что ролик, который, по его словам, был «репетицией спектакля для взрослых», слил третий человек. Скандал быстро перерос в публичный конфликт: Волочкова заявила о прекращении общения с Джигурдой и подчеркнула, что не намерена восстанавливать отношения. Позднее артист извинился перед балериной, однако полностью сгладить ситуацию это не помогло — их дружба фактически сошла на нет.