Врачи не видели нарушений: У ростовчанки, пережившей три выкидыша, нашли редкую болезнь

Три беременности — и ни одной, которая закончилась бы родами. Каждый раз на раннем сроке организм женщины отторгал плод, а врачи разводили руками: видимых нарушений нет. 32-летняя ростовчанка уже почти потеряла надежду, но решила попробовать еще раз, но пройти расширенное обследование. И проблема нашлась там, где ее раньше не искали.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области, женщина обратилась к врачу-гемостазиологу после трех неудачных беременностей. Все предыдущие обследования, которые она проходила, не выявляли нарушений, способных повлиять на вынашивание. Причины оставались неизвестными.
Врачи направили ее на более глубокое исследование — на базе клинико-диагностической лаборатории КДЦ «Здоровье» провели расширенный анализ крови.
— Результаты показали высокий уровень антител к бета-2-гликопротеину и наличие волчаночного антикоагулянта. Повторный анализ подтвердил стойкое нарушение, — рассказали в минздраве. — Так женщине впервые поставили диагноз — акушерский антифосфолипидный синдром.
Как объясняют медики, АФС — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует собственные клетки, повышая риск тромбозов. Для беременных это особенно опасно: нарушается кровоснабжение плаценты, что может привести к преждевременному прерыванию беременности.
— Раньше этот диагноз просто не рассматривали, потому что стандартные анализы не показывали всей картины, — поясняют врачи.
Благодаря правильно установленному диагнозу, женщине назначили тромбопрофилактику — лечение, предотвращающее образование тромбов. На этот раз беременность удалось сохранить. Пациентка выносила и родила здорового ребенка.
Врачи подчеркивают: случай ростовчанки — наглядный пример того, что при повторяющихся потерях беременности важно не останавливаться на базовых анализах. Иногда причина кроется там, где ее не ищут, и требует более глубокой диагностики.
