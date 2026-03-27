Почти 50 школ Хабаровского края оснастят интернетом и видеонаблюдением

Масштабное оснащение школ современной ИТ-инфраструктурой началось в Хабаровском крае по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Системами видеонаблюдения и интернетом обеспечат 49 учреждений в этом году, сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона.
«Благодаря системной работе в рамках национального проекта мы формируем единое цифровое пространство, которое не только повышает антитеррористическую защищенность объектов образования, но и открывает для педагогов и учеников новые возможности для использования современных образовательных сервисов», — отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.
По его словам, до 2030 года планируется охватить подобными решениями 563 образовательные организации края. Напомним, что ранее при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика» 179 организаций общего или среднего профессионального образования региона получили доступ к интернету.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.