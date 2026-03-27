В поселке Солнечном Хабаровского края построят спорткомплекс «Наследие»

Спортивно-патриотический комплекс «Наследие» возведут в поселке Солнечном Солнечного района Хабаровского края. Новый спортобъект появится на месте заброшенного стадиона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.
На сегодняшний день заключен контракт с подрядной организацией. С 1 апреля 2026 года на объекте начнутся подготовительные работы: демонтаж старых малых архитектурных форм, снос аварийных тополей и установка системы видеонаблюдения. В составе нового комплекса — баскетбольная и хоккейная площадки, беговая дорожка, футбольное поле, детские игровые зоны, площадки ГТО, зона тихого отдыха и пешеходные маршруты.
Особенностью проекта станет сочетание спортивной инфраструктуры с элементами патриотической символики. В комплексе будут проводить соревнования и патриотические акции.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.