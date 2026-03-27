Мать выпавшего из окна ребёнка в Перми находится в кризисном центре

Она оставила двух малолетних детей одних в квартире на сутки.

Мать ребёнка, выпавшего с окна 4 этажа на Гайве, находится в кризисном центре, рассказали в Министерстве труда и социального развития Пермского края сайту perm.aif.ru.

Инцидент произошёл 16 марта. 4-летний мальчик выпал из окна на подъездный козырёк, с которого его снял прохожий. Позже следователи выяснили, что мать оставила ребёнка с 5-месячной сестрой одних дома на сутки.

С травмами разной степени тяжести малыша госпитализировали. Как выяснилось, мать направили в больницу вместе с мальчиком. Сейчас ребёнка уже выписали.

«Мама вместе с детьми сейчас в кризисном центре. Ситуация на контроле министерства», — рассказали в минсоцразвития сайту perm.aif.ru.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оставления малолетних в опасности.

Підробнее о том, кто и как спас мальчика — в материале сайта perm.aif.ru.