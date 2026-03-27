Уголовное дело против экс-главы нижегородского филиала РАНХиГС направлено в суд

Уголовное дело по обвинению бывшего директора нижегородского филиала РАНХиГС Александра Парамонова направлено в суд. Об это сообщает прокуратура Нижегородской области.
Экс-директора Нижегородского института управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» обвиняют злоупотреблении и превышении должностных полномочий, получении взяток и присвоении.
По версии следствия, с января 2019-го по март 2025-го Александр Парамонов получал взятки за зачисление абитуриентов в колледж, проставление положительных оценок, а также за содействие в дальнейшем получении документов о высшем и среднем профобразовании без самого обучения. Сумма взяток превысила 1,5 млн рублей. Действовал экс-директор не один, а вместе с другим должностным лицом, судить которого будут отдельно.
С февраля 2023-го по март 2025-го Парамонов устроил на работу человека на должность специалиста, который по факту был личным водителем супруги экс-директора. Ущерб от этого был оценён в более чем 3,2 млн рублей. Также он получил от подчинённых 7,9 млн рублей, начисленных в виде премий.
Ещё одним эпизодом стало присвоение в 2023 году 280 тысяч рублей, которые были выделены на проведение турнира по боксу.
Уголовное дело будет рассматриваться Нижегородским районным судом.