Уголовное дело против экс-главы нижегородского филиала РАНХиГС направлено в суд

По версии следствия, с января 2019-го по март 2025-го Александр Парамонов получал взятки за зачисление абитуриентов в колледж, проставление положительных оценок, а также за содействие в дальнейшем получении документов о высшем и среднем профобразовании без самого обучения. Сумма взяток превысила 1,5 млн рублей. Действовал экс-директор не один, а вместе с другим должностным лицом, судить которого будут отдельно.