Дятлова сообщила, когда рассчитывает найти подрядчика для школы на Левитана

О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана на 1,1 тыс. мест Елена Дятлова сообщила в мае 2022 года. В январе 2023-го стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов. В феврале того же года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова». О том, что власти и концессионер находятся в судах, стало известно в январе 2025 года.