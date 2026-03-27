В Волгограде ищут подрядчика для обновления вагонов трамваев

Волгоград приступил к обновлению трамвайного парка, что обещает значительно улучшить качество общественного транспорта. В рамках масштабного проекта уже объявлены первые тендеры, на которых выберут подрядчиков для модернизации трамвайных вагонов, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на данные мэрии.
Один из предстоящих аукционов определит компанию, которая проведет капитальный ремонт пяти вагонов модели «Татра Т3». Подрядчику предстоит обновить ключевые элементы: двигатели, тормозные системы, колесные пары и всю электрическую аппаратуру. Помимо этого, заменят системы освещения и отопления, а для удобства пассажиров трамваи оснастят видеонаблюдением и кондиционерами. Внутреннее убранство салонов также ждет преображение: при необходимости заменят обшивку, отремонтируют двери, восстановят теплоизоляцию, а также обновят остекление и напольное покрытие.
Второй крупный договор предусматривает капитально-восстановительный ремонт целых 20 вагонов, который по сути будет означать полную замену кузова. Подрядчик капитально отремонтирует тележки трамваев «Татра Т3» и установит на них совершенно новые кузова. Эти обновленные вагоны будут удобны для маломобильных граждан, а также получат современные системы видеонаблюдения, кондиционеры, отопление и бескондукторную систему оплаты проезда.
Первые 25 трамвайных вагонов планируют модернизировать до конца этого года.