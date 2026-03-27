В Волгограде ищут подрядчика для обновления вагонов трамваев

Один из предстоящих аукционов определит компанию, которая проведет капитальный ремонт пяти вагонов модели «Татра Т3». Подрядчику предстоит обновить ключевые элементы: двигатели, тормозные системы, колесные пары и всю электрическую аппаратуру. Помимо этого, заменят системы освещения и отопления, а для удобства пассажиров трамваи оснастят видеонаблюдением и кондиционерами. Внутреннее убранство салонов также ждет преображение: при необходимости заменят обшивку, отремонтируют двери, восстановят теплоизоляцию, а также обновят остекление и напольное покрытие.