В ВС России вступили 400 тысяч контрактников в 2025 году, заявил Медведев

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 400 тысяч контрактников набрано в Вооруженные силы РФ в 2025 году, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
«Мы в прошлом году набрали более 400 тысяч добровольцев, то есть контрактников, которые по зову сердца, будучи патриотами, пошли защищать нашу страну», — сказал Медведев.
Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.