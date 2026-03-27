От Юрия Всеволодовича до Глеба Сергеевича: кто и как управлял Нижегородским краем

— Конечно, основатель Нижнего Новгорода князь Юрий Всеволодович — это знаковая фигура. Князь Константин Васильевич, который перенес столицу княжества из Суздаля в Нижний Новгород. По его слову началось заселение округи города. Если брать наместников, то это Иван Хабар-Симский, с именем которого связана оборона Нижнего Новгорода в 1505 году от казанского хана. Из воевод нижегородских это, прежде всего, Андрей Алябьев, который организовал оборону города от тушинцев (сторонники Лжедмитрия II, известного как «Тушинский вор». — прим. ред.) в 1608—1609 годах, в Смутное время. Среди губернаторов тоже немало ярких фигур. Например, первый нижегородский губернатор Измайлов или губернатор Михаил Урусов, при котором в Нижнем появился водопровод. Или Николай Баранов, с именем которого связана подготовка к Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года. Если брать партийных деятелей советской эпохи, это, конечно, Андрей Жданов, который возглавлял наш регион с 1922 по 1934 годы — именно при нем в период индустриализации появились автозавод, станкозавод, авиационный завод и все прочие предприятия. Михаил Родионов, который в годы Великой Отечественной войны руководил Горьковской областью. Николай Игнатов, возглавивший так называемую «народную стройку» в конце 50-х годов, когда рабочие сами после основной работы строили себе жилье («Горьковский метод»). Заметных фигур в нижегородской истории много…