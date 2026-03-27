От Юрия Всеволодовича до Глеба Сергеевича: кто и как управлял Нижегородским краем

Доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра краеведческих исследований ИМОМИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского Федор Селезнев презентовал книгу «От князей до губернаторов: кто и как управлял Нижегородским краем» (6+). В справочном издании отражены восемь веков нижегородской истории через призму деятельности первых лиц региона, включая действующего губернатора. Такого рода книги-энциклопедии в нижегородской исторической науке еще не было. О некоторых особенностях произведения краевед рассказал ИА «Время Н».
— Федор Александрович, в предисловии вы указываете, что «идейный вдохновитель» издания — видный представитель партийно-хозяйственной элиты города Горького, председатель правления «Нижегородского землячества в столице» Виктор Карпочев, скончавшийся в августе 2024 года…
— Да, это так — книга делалась по совету Карпочева и посвящается его памяти. Год назад в Нижнем Новгороде на здании по адресу: Пискунова, 1 открыли мемориальную доску памяти Виктора Александровича. Моя книга — также дань уважения этому человеку. Мы с ним сотрудничали в последние годы очень интенсивно. Карпочев посоветовал мне написать предыдущую книгу — «Историю Нижнего Новгорода», которая вышла к 800-летию города. Новая книга также написана с его подачи. Сначала я хотел рассказать в ней только о нижегородских губернаторах дореволюционного времени и первых лицах региона советской эпохи. Однако Карпочев посоветовал отобразить в книге всех первых лиц, начиная с основателя города князя Юрия Всеволодовича и закачивая действующим губернатором Глебом Сергеевичем Никитиным.
— А Глеб Сергеевич знает об этом?
— Я посылал главе региона очерк о нем, в пресс-службе губернатора обещали передать.
Добавлю, что, помимо биографии первых лиц, это еще и очерки о самой системе власти, системе управления на каждом из исторических этапов.
— В советское время руководители страны и отдельных ее территорий до 1917-го года отображались в негативном ключе. По идеологическим причинам. После 1991-го года, история России с 17-го по 91-й также изображалась преимущественно в негативном ключе. В вашей книге нет подобных крайностей?
— Я делал упор, прежде всего, на роли тех или иных руководителей в управлении краем, стремился показать вклад каждого.
— Можно выделить несколько фигур, которые, на ваш взгляд, внесли наибольший вклад в развитие Нижегородского края?
— Конечно, основатель Нижнего Новгорода князь Юрий Всеволодович — это знаковая фигура. Князь Константин Васильевич, который перенес столицу княжества из Суздаля в Нижний Новгород. По его слову началось заселение округи города. Если брать наместников, то это Иван Хабар-Симский, с именем которого связана оборона Нижнего Новгорода в 1505 году от казанского хана. Из воевод нижегородских это, прежде всего, Андрей Алябьев, который организовал оборону города от тушинцев (сторонники Лжедмитрия II, известного как «Тушинский вор». — прим. ред.) в 1608—1609 годах, в Смутное время. Среди губернаторов тоже немало ярких фигур. Например, первый нижегородский губернатор Измайлов или губернатор Михаил Урусов, при котором в Нижнем появился водопровод. Или Николай Баранов, с именем которого связана подготовка к Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года. Если брать партийных деятелей советской эпохи, это, конечно, Андрей Жданов, который возглавлял наш регион с 1922 по 1934 годы — именно при нем в период индустриализации появились автозавод, станкозавод, авиационный завод и все прочие предприятия. Михаил Родионов, который в годы Великой Отечественной войны руководил Горьковской областью. Николай Игнатов, возглавивший так называемую «народную стройку» в конце 50-х годов, когда рабочие сами после основной работы строили себе жилье («Горьковский метод»). Заметных фигур в нижегородской истории много…
Интересные факты из книги Федора Селезнева.
— В XVIII веке губернаторы назначались из пожилых отставных военных, преимущественно отставных полковников.
— В 1864 году всем начальникам губернии, военным или штатским, был присвоен один общий титул «губернатор». Губернатор — чиновник МВД.
— При Сталине и Хрущеве первые секретари областной (краевой) организации назначались из другого региона и занимали должность не более пяти лет.
— При Брежневе первым секретарём обкома обычно становился руководитель горкома главного областного города, или, во всяком случае, человек сделавший карьеру в местной партийной организации. Первый секретарь мог занимать этот пост 10 и более лет.
— 17 декабря 1995 года в Нижегородской области состоялись первые в истории губернаторские выборы.