Оползень произошел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 27 марта

На Зеленском съезде из-за частичного перекрытия движения уже начала собираться пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор образовался от площади Минина в сторону Рождественской. Непростая дорожная ситуация также наблюдается в обратном направлении, так как нижегородским автомобилистам приходится двигаться в формате реверсивного движения.