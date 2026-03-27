Оползень произошел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 27 марта

Сход грунта произошел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде днем 27 марта. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Из-за оползня проезд по одной полосе дороге оказался заблокированным. Водителям приходится объезжать гору земли, попавшей на проезжую часть. На место оползня уже выехали специалисты — им предстоит очистить дорогу.
На Зеленском съезде из-за частичного перекрытия движения уже начала собираться пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор образовался от площади Минина в сторону Рождественской. Непростая дорожная ситуация также наблюдается в обратном направлении, так как нижегородским автомобилистам приходится двигаться в формате реверсивного движения.
Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали при сходе наледи и снега с крыш в Нижегородской области.