Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оползень произошел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 27 марта

Источник: Живем в Нижнем

Сход грунта произошел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде днем 27 марта. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Из-за оползня проезд по одной полосе дороге оказался заблокированным. Водителям приходится объезжать гору земли, попавшей на проезжую часть. На место оползня уже выехали специалисты — им предстоит очистить дорогу.

На Зеленском съезде из-за частичного перекрытия движения уже начала собираться пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор образовался от площади Минина в сторону Рождественской. Непростая дорожная ситуация также наблюдается в обратном направлении, так как нижегородским автомобилистам приходится двигаться в формате реверсивного движения.

Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали при сходе наледи и снега с крыш в Нижегородской области.