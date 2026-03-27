В Красноярске до конца года расселят более тысячи человек из аварийных домов

Власти Красноярка рассказали, какие адреса пойдут под снос.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске до конца года расселят более тысячи человек из аварийных домов. По снос для комплексного освоения территорий пойдут старые объекты на улицах Энергетиков, Армейской, Кутузова, Тимошенкова, Львовской, Семафорной, Добролюбова и других. На улице Краснопресненской будет расселен целый квартал.

В департаменте градостроительства рассказали, что реализация адресной программы переселения началась с октября 2025 года. В нее вошли 44 дома в разных районах. До нового года успели переселить 571 жителя. И в текущем году их будет в два раза больше.

— На эти цели нам выделяют из федерального, краевого и городского бюджетов 2,56 миллиардов рублей, — и.о. руководителя департамента Александр Навродский.

Переселенцам на выбор предложат либо денежную компенсацию, либо готовую квартиру аналогичной площади.