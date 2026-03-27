Жителю Балтийска, который с ножом напал на оператора АЗС, предъявлено обвинение в покушении на убийство

Обвинение в покушении на убийство предъявлено 20-летнему парню, который в Балтийске с ножом напал на оператора АЗС. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.
По версии следствия, в ночь на 26 марта парень зашел в помещении автозаправочной станции в поселке Мечниково накинулся с ножом на ранее незнакомую ему женщину-работницу.
43-летняя пострадавшая была госпитализирована с множественными ранениями, в реанимации ее спасали врачи.
Следствием в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие продолжается.