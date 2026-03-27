Юрий Матузов помог воронежцам с решением социально значимых вопросов

Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов провел прием граждан на площадке регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
Сразу два обращения касались восстановления утраченных удостоверений ветеранов боевых действий.
Юрий Матузов рассмотрел ситуации, когда из-за несогласованности между ведомствами люди, получившие тяжелые ранения и имеющие инвалидность, длительное время не могут подтвердить свой статус. Без этого документа участники СВО временно не получают необходимые меры поддержки. Председатель облдумы взял на личный контроль вопрос ускорения межведомственного взаимодействия для оформления удостоверений. В одном из случаев вопрос удалось положительно решить буквально в считанные часы.
В центре внимания оказалась и жилищно-коммунальная проблема, с которой столкнулась семья ветерана боевых действий. Выяснилось, что в многоквартирном доме протекает кровля. Жильцы пожаловались на систематическое залитие квартиры, особенно в период оттепели и осадков. Они сообщили, что управляющая компания не спешит устранять причины аварийной ситуации, ограничиваясь формальными отписками.
Юрий Матузов обратился к руководителю Госжилинспекции региона Дмитрию Соломахе и попросил проверить состояние дома и конкретной квартиры, в которой проживает ветеран СВО. Председатель областной Думы также поручил проконтролировать устранение выявленных нарушений. Дмитрий Соломаха пояснил, что вопрос уже частично решен, а в оставшейся части его решение будет взято на контроль.
Подводя итоги приема, Юрий Матузов отметил эффективность взаимодействия с различными ведомствами в решении проблемных вопросов участников СВО именно на площадке фонда «Защитники Отечества».
«Люди, которые прошли через горнило спецоперации, не должны бегать по кабинетам. Мы обязаны обеспечить решение всех вопросов: от восстановления статуса ветерана до наведения элементарного порядка в коммунальной сфере. Ни одно обращение ветерана спецоперации или родных погибших героев не должно остаться без ответа», — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы.
Также председатель областной Думы провел личный прием граждан на площадке регионального отделения партии «Единая Россия».
Первое обращение поступило от родственников погибшего в декабре 2024 года участника СВО. Выяснилось, что близкие до настоящего момента не обращались за получением выплаты, предусмотренной законом в случае гибели военнослужащего. Юрий Матузов сообщил, что право на эту меру поддержки имеют как отец героя, так и совершеннолетний сын участника спецоперации: он в настоящий момент является студентом очной формы обучения одного из воронежских вузов. Председатель областной Думы поручил профильным структурам оказать полное содействие в оформлении документов, чтобы семья смогла получить финансовую помощь в кратчайший срок.
Еще один вопрос, который прозвучал в ходе личного приема, касался дальнейшей судьбы спортивного комплекса «Звездный». В настоящий момент там идет капитальный ремонт, по завершении которого объект планируют перепрофилировать под нужды адаптивного спорта для ветеранов СВО. Однако заявители выразили опасение, что такое решение поставит под угрозу существование детской секции тяжелой атлетики, которая на протяжении многих лет успешно развивалась на этой спортивной площадке.
Юрий Матузов подчеркнул, что создание доступной среды для героев, получивших ранения, является безусловным приоритетом. Однако важно найти баланс между двумя важными социальными задачами, поскольку развитие детского спорта также является значимым направлением в работе органов власти. Председатель облдумы отметил, что, по информации регионального минспорта, техническая возможность для компромисса существует.
«Планируется, что после завершения реконструкции пространство комплекса будет распределено таким образом, чтобы занятия адаптивным спортом и тренировки детских секций, включая тяжелую атлетику, гармонично сочетались. Мы не можем допустить, чтобы помощь одной категории граждан оказывалась в ущерб интересам других наших жителей», — сказал Юрий Матузов.
Кроме того, в ходе приема была рассмотрена проблемная ситуация, связанная с установлением местонахождения военнослужащего, с которым родственники потеряли связь. С сестрой пропавшего участника СВО, проживающей в Новохоперском районе, Юрий Матузов пообщался посредством видеозвонка. Он сообщил, что направит официальные запросы в военную прокуратуру Воронежского гарнизона, следственные органы и аппарат уполномоченного по правам человека в Воронежской области для оказания содействия в розыске.
Завершая прием, председатель Воронежской облдумы подчеркнул, что работа с обращениями граждан требует не формального подхода, а глубокого погружения в каждую конкретную ситуацию.
«За каждым обращением стоит человеческая судьба. От нашей оперативности и слаженности зависит очень многое, в том числе уверенность и спокойствие жителей региона, а еще — их доверие к органам власти», — резюмировал Юрий Матузов.