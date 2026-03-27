В Перми снова пройдет конкурс среди водителей автобусов

В 2026 году в Перми планируют вновь провести конкурс профессионального мастерства для водителей автобусов. Как сообщили в городском департаменте транспорта, мероприятие направлено на повышение престижа профессии и признание роли водителей в работе общественного транспорта.
Главным нововведением станет расширение числа номинаций. Если раньше участники соревновались только на автобусах большого класса, то теперь добавят отдельные категории для малого, среднего и особо большого транспорта. Такое решение приняли с учетом предложений перевозчиков.
В каждой категории предусмотрят по три призовых места. Победители получат денежные награды: за первое место — 100 тысяч рублей, за второе — 80 тысяч, за третье — 50 тысяч рублей.
Организаторы планируют сделать мероприятие открытым для всех желающих. Для зрителей оборудуют трибуны, а также подготовят выставку автобусов, работающих на городских маршрутах. Посетители смогут не только посмотреть на технику, но и поучаствовать в интерактивах и даже посидеть за рулем.