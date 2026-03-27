Ростов получит еще одно судно «Метеор» во второй половине 2026 года

Первый «Метеор» региональная судоходная компания «Дон» получила в конце 2025 года. Второе судно поставят по аналогичной схеме, предположительно, в сентябре. На данный момент решаются вопросы выкупа с Государственной транспортно-лизинговой компанией и Минтрансом.