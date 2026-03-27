Ростов получит еще одно судно «Метеор» во второй половине 2026 года

Второе пассажирское судно «Метеор 120Р» должны поставить в Ростов-на-Дону во второй половине 2026 года. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова, передает «Городской репортер».
Первый «Метеор» региональная судоходная компания «Дон» получила в конце 2025 года. Второе судно поставят по аналогичной схеме, предположительно, в сентябре. На данный момент решаются вопросы выкупа с Государственной транспортно-лизинговой компанией и Минтрансом.
Также, уточняют в публикации, рассматривается возможность строительства третьего судна «Валдай», а в будущем планируют задействовать суда «Метеор М» для рейсов из Ростова в Анапу, Керчь и Ялту.
