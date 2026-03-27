В южной столице выставили на продажу гостиницу «Московская» за 280 млн руб. Оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
На популярном сайте объявлений размещено предложение о продаже гостиницы «Московская» в Ростове‑на‑Дону. Шестиэтажное здание расположено по адресу: улица Большая Садовая, 63.
Согласно описанию продавца, объект не имеет отделки. При этом в объявлении представлены фотографии, демонстрирующие здание в хорошем состоянии и готовом к эксплуатации виде. Однако есть основания полагать, что изображения взяты из проекта реставрации и могут не отражать фактическое состояние объекта.
В настоящее время здание закрыто баннером и огорожено забором. Оно не эксплуатируется уже на протяжении нескольких лет. Объект находится в частной собственности и за время своего существования неоднократно менял владельцев.