В Тукаевском районе Татарстана открылись гостевые дома для автотуристов

Шесть домиков гостиничного комплекса «АвтоДвор-Кузкей» появились в Тукаевском районе Татарстана для автотуристов, путешествующих по трассе М-7 «Волга». Расширить номерной фонд удалось благодаря реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в государственном комитете региона по туризму.
Придорожный гостиничный комплекс «АвтоДвор-Кузкей» расположен на федеральной трассе М-7 по маршруту Москва — Уфа. Теперь путешественникам и туристам доступны номера категорий «Люкс» с просторной комнатой отдыха и отдельный гостевой дом с баней, «Стандарт», а также домики на двоих с индивидуальным отоплением и собственным санузлом. В одном из домов обустроена инфраструктура для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Все номера расположены на охраняемой и освещенной территории. Для каждого гостя предусмотрено отдельное парковочное место, что делает комплекс особенно удобным для автотуристов. Помимо проживания, посетителям доступно кафе «Кузкэй», в котором представлена домашняя, восточная, европейская и традиционная татарская кухня, включая продукцию Халяль.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.