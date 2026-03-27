Медведев ответил на вопрос о новой волне мобилизации

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Никакой необходимости в настоящий момент объявлять новую волну мобилизации нет, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», — сказал Медведев.
Он добавил, что тех лиц, которые заключили контракт о несении военной службы в войсках для участия в Объединенной группировке войск в ходе специальной военной операции, вполне достаточно для выполнения всех боевых задач.
