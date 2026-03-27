Магаданская область полностью отменила плату за детские сады

Губернатор Сергей Носов принял решение о поддержке семей с детьми с 1 марта 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Создание комфортных условий для образования детей остается приоритетом в работе партии «Единая Россия». Эта тема стала ключевой на отчётно-программном форуме «Есть результат!». В Магадане и посёлках региона планомерно обновляются образовательные учреждения, а также модернизируются объекты профессионального образования. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Магаданской области с 1 марта 2026 года полностью отменена родительская плата за детские сады. Такое решение принял Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Носов. Ранее младшему персоналу детских садов компенсировалась лишь часть платы, теперь она отменена полностью. Финансирование содержания детей в дошкольных учреждениях будет осуществляться за счёт областного бюджета. Эта мера поддержки, как отметил Сергей Смирнов, позволяет обеспечить единый высокий стандарт питания и ухода.

