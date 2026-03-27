В Калининграде иностранные студенты попались на распространении наркотиков

С запрещенными веществами связались двое уроженцев одной из стран Южной Азии.

В Калининграде двое студентов вуза, уроженцы одной из стран Южной Азии, попались на попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Известно, что полицейские задержали на ул. А. Невского 20-летнюю студентку. У нее обнаружили и изъяли сверток с 35,65 граммов «соли».

Кроме того, изъято выявлено было 7 тайников-закладок с запрещенным веществом, которые девушка успела оборудовать в вазонах на площади Победы. Из них достали еще 6,93 грамма «соли».

22-летний иностранный студент, приятель дилерши, также задержан. Он успел оборудовать два тайника с метилэфедроном. Товар парочка покупала через интернет.

Заведены уголовные дела.