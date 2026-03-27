В Перми работников компании осудят за смерть коллеги по неосторожности

Нарушение техники безопасности привело к взрыву газовой смеси.

Источник: Комсомольская правда

Двое работников коммерческого предприятия в Перми предстанут перед судом за причинение смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

Установлено, что 19 августа 2025 года на территории предприятия в Кировском районе обвиняемые, стремясь сократить время выполнения работ, нарушили требования техники безопасности. Это привело к выходу газовой смеси на поверхность и ее накоплению на производственной площадке сверх нормы. Возникшая искра спровоцировала хлопок, в результате которого один из сотрудников получил травмы, несовместимые с жизнью.

Двоим работникам компании предъявлены обвинения по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Им грозит до трех лет лишения свободы с возможным запретом занимать определенные должности, либо принудительные работы сроком до трех лет. Следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело передано в суд.