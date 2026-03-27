В Перми работников компании осудят за смерть коллеги по неосторожности

Установлено, что 19 августа 2025 года на территории предприятия в Кировском районе обвиняемые, стремясь сократить время выполнения работ, нарушили требования техники безопасности. Это привело к выходу газовой смеси на поверхность и ее накоплению на производственной площадке сверх нормы. Возникшая искра спровоцировала хлопок, в результате которого один из сотрудников получил травмы, несовместимые с жизнью.