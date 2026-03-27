Прокуроры Калининградской области добились 717 обвинительных приговоров по тяжким преступлениям в 2025 году

поддержанию государственного обвинения и кадровой работе. Участие прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства признано эффективным.
В 2025 году с участием прокуроров суды первой инстанции рассмотрели 2 818 уголовных дел в отношении 2 971 лица. Среди них:717 обвинительных приговоров по тяжким и особо тяжким преступлениям;76 — по преступлениям в сфере незаконной миграции;61 — по коррупционным преступлениям (с конфискацией имущества на сумму свыше 65 млн рублей).
По 112 делам о нетрезвом вождении прокуратура поддержала обвинение, в 46 случаях суд конфисковал автомобили в доход государства.
На коллегии также обсудили вопросы комплектования кадрового состава. В прокуратуре области действует институт наставничества и стажирования, ведется системная работа со студентами юридических факультетов БФУ им. И. Канта, Западного филиала РАНХиГС и Калининградского филиала МФЮА. Будущих юристов приглашают на встречи с руководством ведомства и экскурсии в прокуратуру.
Сотрудников поощряют за добросовестную службу, участие в спортивных и патриотических мероприятиях, зачисляют в кадровый резерв для выдвижения на вышестоящие должности.
По итогам заседания выработан комплекс мер по повышению эффективности работы в этих сферах.