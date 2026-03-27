Бухгалтер в Калининграде присвоила более 800 тысяч рублей, подделывая документы

Сотрудники ОЭБиПК ОМВД по Центральному району Калининграда раскрыли хищение крупной суммы денег в коммерческой организации. Подозреваемая — 34-летняя местная жительница, работавшая бухгалтером.
Как установили полицейские, в период с марта по октябрь 2025 года женщина вносила недостоверные сведения в бухгалтерские документы и присваивала деньги компании. Общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей. Похищенное подозреваемая потратила по своему усмотрению.
В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.