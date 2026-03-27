В Ростове за 280 млн рублей выставили на продажу гостиницу «Московская»

В центре Ростова-на-Дону на продажу выставлено четырехэтажное здание, где ранее располагалась гостиница «Московская». Объявление о продаже объекта культурного наследия регионального значения появилось на одной из интернет-площадок. Стоимость лота составляет 280 миллионов рублей.
Здание, построенное в 1896 году по проекту архитектора А. Н. Померанцева при участии Н. Н. Дурбаха, расположено на улице Большой Садовой напротив парка имени Максима Горького. Площадь строения составляет 1740 квадратных метров.
Фасад объекта выполнен в стиле эклектики. Первый этаж здания выделен рустом и оборудован большими витринами, окна на втором этаже украшены фронтонами, на третьем — карнизами и фронтончиками, а проемы четвертого этажа имеют арочное завершение. Верхние этажи дополнены портиком с колоннами и пилястрами коринфского ордера, а также аттиком с фронтоном.
