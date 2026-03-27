Пермский «Театр-Театр» приглашает за билетами со скидками до 35%

Пермский «Театр-Театр» подготовил подарок своим зрителям и предлагает вместе отметить Всемирный день театра. В честь праздника в продажу поступили билеты со скидкой до 35% наа все события из его афиши.
В афишу вошло более 400 событий, включая премьеры и любимые спектакли с жанрами на любой вкус, экскурсии и гастроли. Специальное предложение действует на сайте «Театра-Театра» с 00:00 27 марта по 23:59 29 марта. Оплата билетов возможна «Пушкинской картой».
Всемирный день театра отмечается ежегодно 27 марта. Международный профессиональный праздник деятелей театрального искусства и зрителей учредило ЮНЕСКО в 1961 году. В Пермском крае на этот день запланирована масштабная «Ночь театрального искусства».