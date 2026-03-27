Православным напомнили, когда в 2026 году освящать вербу

В 2026 году православные отметят Вербное воскресенье 5 апреля, напоминает Ямал 1. Праздник приходится на последнее воскресенье перед Пасхой, которая в этом году выпадает на 12 апреля.
Освятить вербу можно дважды: вечером 4 апреля, в Лазареву субботу, на всенощном бдении, или утром 5 апреля после Божественной литургии.
Освященные веточки хранят дома целый год — у икон, на подоконнике или в вазе с водой. Выбрасывать их в мусор нельзя. Когда приходит время избавиться от прошлогодней вербы, ее сжигают, пускают по реке или относят в храм.
