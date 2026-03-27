Территорию у остановки «Площадь Лядова» в сторону Окского съезда приведут в порядок по просьбе нижегородцев

Первое, на что обратила внимание комиссия, — это состояние стен в подземных переходах. В прошлом году там было установлено 75 камер. Система видеонаблюдения позволила снизить количество фактов вандализма. Однако безответственные граждане, к сожалению, продолжают портить стены тоннелей рисунками и тегами. Надписи сейчас пробуют ликвидировать с применением более сильных чистящих средств. Глава администрации Советского района Александр Иванов поручил подготовить письмо в правоохранительные органы по поводу порчи покрытия стен.