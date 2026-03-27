Территорию у остановки «Площадь Лядова» в сторону Окского съезда приведут в порядок по просьбе нижегородцев

Состояние площади Лядова и подземных переходов в Нижнем Новгороде проинспектировали после зимы, об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Первое, на что обратила внимание комиссия, — это состояние стен в подземных переходах. В прошлом году там было установлено 75 камер. Система видеонаблюдения позволила снизить количество фактов вандализма. Однако безответственные граждане, к сожалению, продолжают портить стены тоннелей рисунками и тегами. Надписи сейчас пробуют ликвидировать с применением более сильных чистящих средств. Глава администрации Советского района Александр Иванов поручил подготовить письмо в правоохранительные органы по поводу порчи покрытия стен.
Также в ближайшее время проведут очистку тротуаров и прибордюрных полос от скопившихся за зиму песка и грязи, восстановят сетки на опорах освещения, чтобы на них не вешали объявления.
Местные жители просили привести в порядок территорию у остановочного павильона «Площадь Лядова» в сторону Окского съезда. В данный момент на пути к остановке расположен незаасфальтированный участок. Во втором квартале текущего года здесь положат асфальт для удобства нижегородцев.
Глава районной администрации сообщил, что коммунальные и дорожные службы активно готовятся к месячнику по благоустройству, который пройдет с 5 апреля по 15 мая.
«Проинспектировав площадь Лядова, дал поручения усилить работу по ворошению снега, уборке оттаявшего мусора и грязи. Также необходимо промыть навесы и сами подземные переходы», — сказал он.