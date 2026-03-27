В Калининграде обсудили защиту школ и подготовку к 80-летию региона

Участие приняли руководители федеральных ведомств, регионального правительства, депутаты и представители муниципалитетов.
На сегодняшний день все образовательные учреждения региона категорированы и паспортизированы. На объектах обеспечены пропускной и внутриобъектовый режимы, исключено бесконтрольное пребывание посторонних и транспортных средств. Все школы оснащены системами передачи тревожных сообщений в Росгвардию.
Проводятся инструктажи и практические занятия: отрабатывают действия при вооруженном нападении, угрозе взрыва, захвате заложников, атаках с использованием дронов. В 2026 году на улучшение условий и безопасность в образовательных учреждениях направили 130 млн рублей из регионального и муниципальных бюджетов.
Для профилактики вовлечения подростков в противоправную деятельность проводят классные часы, лекции и беседы с участием правоохранителей и Координационного центра БФУ. Организована разъяснительная работа с родителями.
На заседании также обсудили защищенность критически важных объектов, безопасность в санаториях, гостиницах и детских лагерях в преддверии летней кампании. Особое внимание — подготовке к Российско-китайским молодежным летним играм, Единому дню голосования и празднованию 80-летия Калининградской области.