Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде обсудили защиту школ и подготовку к 80-летию региона

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных провел заседание антитеррористической комиссии, где рассмотрели дополнительные меры безопасности.

Источник: KaliningradToday

Участие приняли руководители федеральных ведомств, регионального правительства, депутаты и представители муниципалитетов.

На сегодняшний день все образовательные учреждения региона категорированы и паспортизированы. На объектах обеспечены пропускной и внутриобъектовый режимы, исключено бесконтрольное пребывание посторонних и транспортных средств. Все школы оснащены системами передачи тревожных сообщений в Росгвардию.

Проводятся инструктажи и практические занятия: отрабатывают действия при вооруженном нападении, угрозе взрыва, захвате заложников, атаках с использованием дронов. В 2026 году на улучшение условий и безопасность в образовательных учреждениях направили 130 млн рублей из регионального и муниципальных бюджетов.

Для профилактики вовлечения подростков в противоправную деятельность проводят классные часы, лекции и беседы с участием правоохранителей и Координационного центра БФУ. Организована разъяснительная работа с родителями.

На заседании также обсудили защищенность критически важных объектов, безопасность в санаториях, гостиницах и детских лагерях в преддверии летней кампании. Особое внимание — подготовке к Российско-китайским молодежным летним играм, Единому дню голосования и празднованию 80-летия Калининградской области.