В России перенесли сроки установки кнопки SOS в авто, ввозимые физлицами

«Введение обязательного оснащения транспортных средств, ввозимых физическими лицами, устройствами вызова экстренных оперативных служб с подключением к системе ЭРА-ГЛОНАСС с 1 апреля 2026 года не планируется и переносится на более поздний срок», — сказали в министерстве.