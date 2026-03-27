В России перенесли сроки установки кнопки SOS в авто, ввозимые физлицами

Минпромторг: в РФ перенесли сроки обязательной установки кнопки SOS в авто.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Намеченное на 1 апреля введение в РФ обязательной установки кнопки SOS с подключением к системе ЭРА-ГЛОНАСС в транспортных средствах, ввозимых физлицами, переносится на более поздний срок, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.

«Введение обязательного оснащения транспортных средств, ввозимых физическими лицами, устройствами вызова экстренных оперативных служб с подключением к системе ЭРА-ГЛОНАСС с 1 апреля 2026 года не планируется и переносится на более поздний срок», — сказали в министерстве.

В настоящее время проект постановления проходит процедуру межведомственного согласования, добавили в министерстве.

Ранее для единичных транспортных средств, ввозимых на территорию Российской Федерации для собственных нужд, действовал мораторий, подразумевающей допуск к сертификации таких автомобилей без установки на них устройств вызова экстренных оперативных служб до 2027 года.