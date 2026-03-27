В Татарстане одобрили проект по созданию туристического кода города Болгара

Проект благоустройства Болгара в рамках создания туристического кода города согласовали в Татарстане. Средства на проведение работ выделены по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Проект благоустройства городской территории разработан с учетом того, что Болгар является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основная задача — не только сделать город комфортным для туристов, но и сохранить его культурную ценность. В заключении историко-культурной экспертизы подчеркивается, что все изменения должны быть уважительными к историческому контексту и органично вписываться в окружающую среду.
На территории появятся новые пешеходные дорожки. Кроме того, специалисты обновят освещение, уложат брусчатку, установят скамейки, урны, информационные стенды, навесы и оборудование для обмена книгами. Также запроектирована велодорожка с парковками для велосипедов. Особое внимание уделят озеленению: высадят крупномерные деревья, чтобы сохранить характерный для заповедника зеленый массив, а также плодовые деревья и многолетники.
