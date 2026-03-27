В Татарстане одобрили проект по созданию туристического кода города Болгара

Проект благоустройства городской территории разработан с учетом того, что Болгар является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основная задача — не только сделать город комфортным для туристов, но и сохранить его культурную ценность. В заключении историко-культурной экспертизы подчеркивается, что все изменения должны быть уважительными к историческому контексту и органично вписываться в окружающую среду.