Красноярцам напомнили о пользе мидий

При выборе мидий специалисты советуют обращать внимание на запах. Он должен быть свежим, а створки мидий — целыми, без сколов и повреждений. Также свежемороженая мидия имеет светло-бежевый цвет, а вареное мясо — розоватый, возможен оранжевый оттенок.