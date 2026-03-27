Красноярцам напомнили о пользе мидий

Специалисты красноярского Роспотребнадзора рассказали о пользе мидий и посоветовали, на что обращать внимание при их покупке.
Мидии содержат полезные полиненасыщенные жирные кислоты, которые требуются для хорошей работы мозга, а также большое количество йода. Поэтому они особенно полезны людям с недостаточной функцией щитовидной железы.
Кроме того, мидии являются хорошим источником цинка, а в их мясе много белка, который легко усваивается.
При выборе мидий специалисты советуют обращать внимание на запах. Он должен быть свежим, а створки мидий — целыми, без сколов и повреждений. Также свежемороженая мидия имеет светло-бежевый цвет, а вареное мясо — розоватый, возможен оранжевый оттенок.
Потемневшие, бурые или черные мидии категорически нельзя есть. Такой цвет говорит о том, что продукт испорчен.
