Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам напомнили о пользе мидий

В красноярском Роспотребнадзоре рассказали о пользе мидий.

Специалисты красноярского Роспотребнадзора рассказали о пользе мидий и посоветовали, на что обращать внимание при их покупке.

Мидии содержат полезные полиненасыщенные жирные кислоты, которые требуются для хорошей работы мозга, а также большое количество йода. Поэтому они особенно полезны людям с недостаточной функцией щитовидной железы.

Кроме того, мидии являются хорошим источником цинка, а в их мясе много белка, который легко усваивается.

При выборе мидий специалисты советуют обращать внимание на запах. Он должен быть свежим, а створки мидий — целыми, без сколов и повреждений. Также свежемороженая мидия имеет светло-бежевый цвет, а вареное мясо — розоватый, возможен оранжевый оттенок.

Потемневшие, бурые или черные мидии категорически нельзя есть. Такой цвет говорит о том, что продукт испорчен.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.