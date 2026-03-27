Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ужесточение правил денежных переводов для всех воронежцев назвали фейком

Нововведения коснутся лишь ограниченного круга платежей.

Источник: АиФ Воронеж

Фейк про ужесточение правил денежных переводов распространили среди жителей Воронежской области. В постах утверждается, что с 1 апреля при любых переводах нужно указывать полное ФИО получателя и назначение платежа. О том, что информация является ложной, сообщили в Телеграм-канале «Война с фейками. Воронежская область» в пятницу, 27 марта.

На самом деле с начала второго весеннего месяца правила перевода денежных средств действительно изменятся, однако нововведения не затронут операции между физическими лицами. Касаться они будут лишь ограниченного круга платежей. В частности, налогов, сборов, оплаты услуг автономных учреждений. Эти меры призваны упростить учёт и усилить контроль в рамках единого налогового счёта.

Граждане же, как и раньше, смогут беспрепятственно переводить друг другу деньги с карты на карту и по номеру телефона через СБП, не указывая при этом дополнительную информацию.