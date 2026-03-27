Ужесточение правил денежных переводов для всех воронежцев назвали фейком

На самом деле с начала второго весеннего месяца правила перевода денежных средств действительно изменятся, однако нововведения не затронут операции между физическими лицами. Касаться они будут лишь ограниченного круга платежей. В частности, налогов, сборов, оплаты услуг автономных учреждений. Эти меры призваны упростить учёт и усилить контроль в рамках единого налогового счёта.