Ужесточение правил денежных переводов для всех воронежцев назвали фейком

Фейк про ужесточение правил денежных переводов распространили среди жителей Воронежской области. В постах утверждается, что с 1 апреля при любых переводах нужно указывать полное ФИО получателя и назначение платежа. О том, что информация является ложной, сообщили в Телеграм-канале «Война с фейками. Воронежская область» в пятницу, 27 марта.
На самом деле с начала второго весеннего месяца правила перевода денежных средств действительно изменятся, однако нововведения не затронут операции между физическими лицами. Касаться они будут лишь ограниченного круга платежей. В частности, налогов, сборов, оплаты услуг автономных учреждений. Эти меры призваны упростить учёт и усилить контроль в рамках единого налогового счёта.
Граждане же, как и раньше, смогут беспрепятственно переводить друг другу деньги с карты на карту и по номеру телефона через СБП, не указывая при этом дополнительную информацию.