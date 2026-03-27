В Калининградскую область ввезли 1,5 млн инкубационных яиц

Так, 23 марта сотрудники ведомства провели ветеринарный контроль партии в количестве 288 тыс. штук импортных инкубационных яиц. В ходе документарного и физического контроля нарушений требований законодательства России и Евразийского экономического союза установлено не было. От партий поступивших яиц также отобрали пробы для скрининговых исследований в Калининградском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Испытания показали отрицательный результат.