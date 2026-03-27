В селе Ело Республики Алтай осенью этого года откроют обновленный детсад

Детский сад села Ело в Республике Алтай масштабно обновляют по нацпроекту «Семья». Завершить работы и открыть отремонтированное учреждение планируют осенью 2026 года, сообщили в министерстве образования и науки региона.
Объект был построен почти сто лет назад и нуждался в капитальном ремонте. Согласно плану работ, в здании установят новые окна и заменят устаревшие коммуникации. Особое внимание будет уделено созданию комфортной среды для маленьких жителей села. После завершения ремонта в детском саду оборудуют внутренние помещения, в том числе обустроят просторные и светлые спальни с мебелью и игрушками.
«Капитальный ремонт детского сада — это значительный шаг вперед, направленный на обеспечение качественного дошкольного образования и формирование благоприятной атмосферы для полноценного развития детей. Мы уверены, что обновленное здание детского сада станет настоящим домом для наших малышей, где они смогут раскрыть весь потенциал и расти здоровыми, счастливыми и уверенными в себе гражданами нашей страны», — рассказала заместитель министра образования и науки Республики Алтай Татьяна Бочкарева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.