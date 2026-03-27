«Битва за Вальхаллу» в Нижнем Новгороде завершилась победой в первом раунде

Андрей Дудин отправил соперника в нокаут.

Источник: Время

Сильнейшие бойцы муайтай Нижнего Новгорода, Орла, Перми, Пскова, Республик Марий Эл, Чувашия и Узбекистана сошлись на турнире «Изумрудная Лига» 13 на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде 26 марта. Об этом сообщает Нижегородская федерация муайтай.

В главном событии вечера Андрей «Кувалда» Дудин из Нижнего Новгорода провел поединок с Александром Степановым из Орла. Поклонники этого вида спорта окрестили противостояние «битвой за Вальхаллу». В концовке первого раунда Дудин бравым боковым отправил соперника в нокаут.

В со-главном событии турнира успеха добился нижегородец Алексей Никифоров, Данила Баева из Перми.

В международном матче с Махмудом Маруфовым из Узбекистана нижегородский тайбоксер Александр «Андердог» Донской еще в первом раунде дважды отправил соперника в нокдаун. После чего секунданты узбекского спортсмена сняли своего подшефного с поединка.

Кстовчанин Максим Ерофеев в 3-раундовом бою единогласным решением судей взял верх над Ильей Ильиным из Псковской области.

Нижегородец Роман «Камикадзе» Тифанюк в поединке с Артемом Гавриловым из Чувашии уступил решением судей по итогам экстра-раунда.

В еще одном бою Ярослав Гурьянов из Великого Новгорода оказался сильнее Айдара Сабирзянова из Йошкар-Олы.

Ранее сообщалось, что чемпион России по тайскому боксу Валерий Карасев встретился с молодежью в Доме народного единства.