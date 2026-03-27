«Битва за Вальхаллу» в Нижнем Новгороде завершилась победой в первом раунде

В международном матче с Махмудом Маруфовым из Узбекистана нижегородский тайбоксер Александр «Андердог» Донской еще в первом раунде дважды отправил соперника в нокдаун. После чего секунданты узбекского спортсмена сняли своего подшефного с поединка.