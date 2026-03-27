«Я люблю тебя, папа». На прощании с Юрием Швыткиным люди не сдержали слёз

27 марта в Красноярске простились Юрием Швыткиным — депутатом Государственной думы от края, заместителем председателя комитета по обороне и почетным жителем города. Его жизнь неожиданно оборвалась в 60 лет во время плановой операции.
Церемония прощания прошла в Большом концертном зале, куда пришли тысячи людей. Близкие, коллеги, участники и ветераны СВО, сотрудники полиции и Росгвардии, а также простые жители края, которым помог депутат. Юрия Швыткина похоронили на Аллее славы на кладбище Бадалык.
Как простились с депутатом, чем он помогал людям, каким его запомнили одноклассники и что за слова он сказал сыну в последнем разговоре — в репортаже krsk.aif.ru.
Люди выстраивались в очередь на прощание.
Гражданская панихида началась в полдень в Большом концертном зале. На фасад здания вывели портрет Юрия Швыткина, а на экранах внутри зала транслировались кадры из его жизни: в военной форме, на работе, с участниками СВО и в кругу семьи. В зале прощания были выставлены все его награды, включая ленту «Почетный гражданин Красноярска».
Очередь из желающих проститься растянулась на десятки метров. Люди несли цветы, многие не могли сдержать слез.
«Я ветеран Чечни. Меня с Юрием Николаевичем свела судьба. Он мне помог получить квартиру, за что я ему очень благодарен. Он человек слова: “Сказал — сделал”», — рассказал ветеран Сергей krsk.aif.ru.
Швыткин был известен своей открытостью: он активно содействовал в решении вопросов, связанных с армией, поддерживал семьи военнослужащих, участвовал в вызволении военнопленных, а в 2024 году сам отправился добровольцем в зону боевых действий. Вся его жизнь была связана со службой: офицер, десантник, участник войны в Чечне, боец СОБРа и командир краевого ОМОНа, вышедший на пенсию в звании полковника полиции.
«Мы с Юрием Николаевичем были знакомы еще до участия в СВО. Это человек с большой буквы. Для нас большая гордость, что он у нас был. К сожалению, сегодня прощаемся с Юрием Николаевичем. У него был особый контроль по вопросам СВО — помогал и бойцам, и вдовам. Он и мне помог, но не буду говорить как», — поделился с krsk.aif.ru участник СВО Максим Богданкевич.
«Настоящий десантник и отец».
У Юрия Швыткина осталась супруга, с которой они прожили более 30 лет, и двое взрослых детей. Дочь окончила педагогический университет, а сын Артем пошел по стопам отца и стал военным — он несет службу в одной из горячих точек. На церемонии прощания Артем с трудом сдерживал слезы:
«Для меня он был не просто папой, а примером. Настоящим десантником, боевым офицером и человеком, готовым решать проблемы всех, кто к нему обращался. Он был дедушкой, который при любой возможности баловал внучку. У него на любой вопрос всегда был ответ, он никогда не говорил: “Я не знаю”. В наш последний разговор он упрекнул меня: “Почему не звонишь?”. Мы поговорили пару минут и попрощались. Мы никогда не успеваем сказать самого главного. Папа, я тебя люблю».
На церемонии прощания выступил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Он подчеркнул, что политик всегда брал на себя самые сложные задачи.
«Последнюю рабочую встречу мы провели накануне Дня защитника Отечества. Собрали ветеранов разных поколений, набросали большой план работы. Сейчас наш долг — довести до конца всё, о чем мы тогда договорились», — сказал Михаил Котюков.
Теплыми воспоминаниями поделилась директор красноярской школы № 42 Любовь Зарипова, где учился депутат. По ее словам, он часто навещал родное учебное заведение.
«Иногда просто приходил попить чайку, походить по школьным коридорам, и всегда у него пробивалась слеза. Он подключался к решению любых вопросов. Особенно в последнее время он много делал для детей, чьи отцы находятся на СВО: постоянно спрашивал, как мы уделяем им внимание, как можем помочь. Себя он не жалел абсолютно», — отметила директор.
«Договаривались встретиться, как потеплеет».
После гражданской панихиды траурная процессия переместилась на кладбище Бадалык, где на Аллее славы прошли похороны офицера. Проводить товарища в последний путь приехали и его школьные друзья.
Смерть Юрия Швыткина стала шоком для одноклассников. Светлана и Ирина рассказали, что еще недавно строили планы на скорую встречу.
«Он был обычным человеком, никакой “короны” на нем не было. Всегда звонил, когда бывал в Красноярске. Мы знали, что если настанет трудная минута — у нас есть сильный товарищ, на которого можно опереться. Договаривались, что как только потеплеет, обязательно встретимся все вместе. Потеплело, и вот мы встретились. Это настоящий шок», — поделились женщины.
Еще один одноклассник политика, Сергей, добавил, что в последний раз видел Юрия 24 февраля, и для него известие о кончине депутата тоже стало полной неожиданностью.
В соответствии с воинским уставом, на кладбище сыну Артему передали на вечное хранение государственный флаг России и головной убор отца — так в стране хоронят военных. Гроб опустили в могилу под троекратный оружейный залп холостыми патронами. Садясь перед могилой, чтобы бросить горсть земли, сын крепко прижимал к сердцу отцовскую фуражку.