«Я люблю тебя, папа». На прощании с Юрием Швыткиным люди не сдержали слёз

«Для меня он был не просто папой, а примером. Настоящим десантником, боевым офицером и человеком, готовым решать проблемы всех, кто к нему обращался. Он был дедушкой, который при любой возможности баловал внучку. У него на любой вопрос всегда был ответ, он никогда не говорил: “Я не знаю”. В наш последний разговор он упрекнул меня: “Почему не звонишь?”. Мы поговорили пару минут и попрощались. Мы никогда не успеваем сказать самого главного. Папа, я тебя люблю».