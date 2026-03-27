Волгоградские психологи рассказали, как оказать себе «скорую помощь» в моменты сильного стресса

— На мой взгляд, при стрессе помогает упражнение «5−4−3−2−1». Сначала нужно посмотреть на 5 вещей/объектов, на которые вам нравилось смотреть до стрессового события. 4 — услышать/вспомнить 4 звука, которые вам нравились до стрессового события. 3 — прикоснуться к 3 предметам/ объектам, к которым вам нравилось прикасаться до события. 2 — ощутить/вспомнить 2 аромата, которые были приятны вам до события. 1 — попробовать/вспомнить на вкус то, что было приятно до события. Можно проделывать это все с помощью силы своего воображения, так как наш мозг важно задействовать все органы чувств и перейти от паники и суеты мыслей к образам, — рекомендует специалист.