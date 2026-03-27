Белстат назвал четыре города Беларуси, где выросло количество населения

Белстат рассказал о четырех городах Беларуси, где выросло население.
Так, в Минске на начало 2026 года проживал 1 миллион 995 тысяч 91 житель — немногим более 22% от общего числа всех белорусов. Во всей Беларуси на 1 января насчитывалось 9 миллионов 56 тысяч 80 жителей.
При этом за год в некоторых белорусских городах жителей стало больше. Так, в Бресте и Гродно количество населения увеличилось на 0,3% и составило 347 тысяч 138 и 364 тысячи 902 человека соответственно. Кроме того, зафиксирован рост населения в городах-спутниках Смолевичах (на 2,9%) и Фаниполе (на 1,7%).
По количеству населения в областях лидирует Минская область (более 1,454 миллиона жителей), далее следуют Гомельская (свыше 1,316 миллиона) и Брестская (более 1,290 миллиона жителей) области. После тройки лидеров идут Витебщина (1 060 687 человек), Могилевщина (962 053 человека) и Гродненщина (976 218 жителя).
